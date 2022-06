Es war der 10. Mai 2022 und sharedeals.de rief eine historische Chance bei Biotech-Aktien aus. Vom heutigen Standpunkt aus gesehen ist der Rückblick und insbesondere Vergleich mit dem allgemeinen Markt sehr erfreulich: Während der Biotech-ETF XBI 12,7% im Plus notiert, musste der S&P 500 über 5% abgeben. Für Sharedealer und Mitglieder des No Brainer Clubs sieht es nochmal deutlich rosiger aus! Und jetzt? Die Kursexplosionen häufen sich wieder Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...