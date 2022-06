DJ WOCHENVORSCHAU/27. Juni bis 3. Juli (26. KW)

=== M O N T A G, 27. Juni 2022 *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis, Amsterdam 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai *** 20:30 PT/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede zum geldpolitischen Symposium der EZB, Sintra *** 21:00 PT/EZB-Direktorin Schnabel, Dinner Speech bei geldpolitischem Symposium der EZB, Sintra *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** - DE/G7, Fortsetzung Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 28.6.), Schloss Elmau D I E N S T A G, 28. Juni 2022 *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni *** 10:00 PT/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei geldpolitischem Symposium der EZB, Sintra 10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Online-HV 11:00 DE/Cancom SE, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro *** 11:30: EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 DE/G7, Abschluss-PK von Bundeskanzler Scholz nach Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 26.6.), Schloss Elmau 13:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Fuchs Petrolub SE, Capital Markets Day M I T T W O C H, 29. Juni 2022 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Neustadt/Weinstraße 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q, Stockholm *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni 10:00 DE/Nagarro SE, Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni 11:00 DE/Deka-Bank, PG zu "Das Jahr der Neuorientierung", Frankfurt 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 11:00 LU/Adler Group SA, Online-HV 11:00 LU/Grand City Properties SA, Online-HV und ao Online-HV (ab 11:40) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, Journalistenlunch, "Unruhige Zeiten an den Kapitalmärkten" *** 13:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag mit Update zur Umsetzung des Mittelfrist-Plans "Compass 2023", Eschborn 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q 14:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV und ao Online-HV (ab 15:15) *** 15:00 PT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium der EZB, Sintra *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 PT/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei geldpolitischem Symposium der EZB, Sintra 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede auf dem Jahresempfang des CDU-Wirtschaftsrats Niedersachsen, Hannover *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni *** - ES/Nato, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 30.6.), Madrid *** - DE/Stellenindex BA-X Juni D O N N E R S T A G, 30. Juni 2022 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf dem SZ- Nachhaltigkeitsgipfel, München *** 09:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP, Brüssel *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni 10:00 DE/MBB SE, Online-HV 10:00 DE/Scout24 SE, Online-HV 11:00 DE/Zeal Network SE, Online-HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai *** 13:00 DE/IG Metall Baden-Württemberg, PK zu Tarifforderung für die Metall- und Elektroindustrie in diesem Bezirk, Sindelfingen *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** - ES/Nato, Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 29.6.), Madrid - DE/Verdi, Deutsche Lufthansa, 1. Tarifrunde für die rund 20.000 Beschäftigten bei Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Dienstleistungen (LTLS), Lufthansa Cargo, Lufthansa Service Gesellschaft (LSG) F R E I T A G, 1. Juli 2022 *** 01:50: JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juni *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, Online-HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 13:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 und den Finanzplan bis 2026, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** - DE/Kabinett, Beschluss zum Haushalt 2023 und Finanzplan bis 2026, Berlin - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong - EU/Ratingüberprüfungen für Finnland (S&P), Frankreich (S&P) - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MESZ) - EU/Rat der Europäischen Union, Tschechien übernimmt den Vorsitz (bis 31. Dezember) S O N N T A G, 3. Juli 2022 *** 18:00 DE/ARD, Sommerinterview mit Bundeskanzler Scholz, Berlin ===

