Kräftig den Hintern versohlt bekommen heute Teamviewer-Aktionäre. Der Kurs rauscht nämlich rund vier Prozent in den Keller. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 11,05 EUR purzeln. Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Teamviewer, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Denn Teamviewer rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund elf Prozent. Dieser Wendepunkt liegt bei 10,00 EUR. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Wichtig ist aktuell auch der 200-Tage-Durchschnittskurs von 14,15 EUR. Das große Bild wird also ...

