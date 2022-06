Hamburg (ots) -Der ARD-Nachrichtenkanal tagesschau24 wird das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Länder auf Schloss Elmau vom 26. Juni bis 28. Juni 2022 ausführlich mit Live-Berichterstattung begleiten.Am Sonntag, 26. Juni 2022, berichtet tagesschau24 ab 9 Uhr durchgehend über die Ankünfte auf Schloss Elmau, informiert im Laufe des Tages kontinuierlich über das Gipfelgeschehen und wird die Ereignisse auch in den Folgetagen begleiten und einordnen.Die Berichterstattung erfolgt in Kooperation mit BR24 und dem ARD-Hauptstadtstudio. Der BR erstellt das Weltbild aus Elmau und produziert mehrere "BR24 extra", die auch auf tagesschau24 übertragen werden. Am Sonntagabend um 20.15 Uhr sendet tagesschau24 gemeinsam mit dem ARD-Hauptstadtstudio ein "Bericht aus Berlin extra".Auch am Montag, 27. Juni, und Dienstag, 28. Juni, wird der ARD-Nachrichtenkanal das Gipfelgeschehen weiter begleiten und unter anderem die Pressekonferenzen von Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden live übertragen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5257146