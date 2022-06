Vaduz (ots) -Mit einer Jubiläumswoche feiert das Fürstentum Liechtenstein das 50-jährige Bestehen der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). Auf dem Peter-Kaiser-Platz wurde zu diesem Zweck ein umgebauter Schiffscontainer aufgebaut, der gleichermassen als Projektionsfläche für die IBK-Historie als auch als Veranstaltungsplattform fungiert. Der Freitag, 24. Juni 2022, bot Höhepunkte aus dem Kulturbereich.Der Freitag begann zur Mittagsstunde mit der letzten Vorführung des Films BodenseeRaumGestalter*innen im Alten Kino Vaduz. Den eigens produzierte Jubiläumsfilm wurde im Auftrag der Regierung des Fürstentums Liechtenstein von Louis Vogt erstellt. Im Mittelpunkt des Films steht der Mensch aus dem IBK-Raum in doppelter Funktion: Einerseits als geschichtenerzählender Akteur und andererseits als Zuhörer der anderen Akteure, wodurch er inspiriert und motiviert wird.Am Nachmittag drehte sich alles um ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger der IBK-Förderpreise Kultur. Das Amt für Kultur lud zum Kulturdialog auf den Peter-Kaiser-Platz. Aus Wettergründen mussten die Dialoge in den Säulensaal des Hohen Hauses verlegt werden. Die Dialoge fanden jeweils zur vollen Stunde um 15, 16 und 17 Uhr statt. Zum Austausch trafen sich Jürg Hanselmann (Preisträger 1991, Sparte Musik), Ingo Ospelt (Preisträger 1999, Sparte Kleintheater), Tamara Kaufmann (Preisträgerin 2001, Sparte Tanz), Stefan Frommelt (Preisträger 2003, Sparte Zeitgenössische Kompositionen), Katja Langenbahn (Preisträgerin 2007, Sparte Kinder- und Jugendtheater) sowie Karin Schöb (Preisträgerin 2008, Sparte A cappella Vokalensemble). Im Gespräch mit Amtsleiter Patrik Birrer vom Amt für Kultur und Sonja Näscher, Leiterin Kulturschaffen, berichteten sie über ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Untermalt wurde der Anlass von einer Ausstellung, die einen Rückblick auf die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger der IBK-Förderpreise Kultur aus Liechtenstein bot."Gerne haben wir das Jubiläum der IBK dazu genutzt, den Kontakt zu den Liechtensteiner Förderpreisträgerinnen und Förderpreisträger Kultur zu suchen. Die Kulturschaffenden können vom heutigen Austausch profitieren und vielleicht inspiriert der Nachmittag ja den einen oder anderen Gast, sich eines Tages ebenfalls für die IBK-Förderpreise Kultur zu bewerben", so Patrik Birrer zusammenfassend.Auf dem Freitagsprogramm stand zudem eine besondere Theateraufführung, deren Gelingen jedoch von stabil gutem Wetter abhängen wird. Nach Einbruch der Dunkelheit soll um 21 Uhr zwischen Regierungsgebäude und Landesarchiv das Stück "Truck Stop" gezeigt werden. Die Theaterkompanie "Café Fuerte" reist mit "Truck Stop" durch die Länder der IBK-Sommertournee. Es handelt sich um ein Theaterstück über innere, äussere, nationale und emotionale Grenzen.https://www.regierung.li/50-jahre-ibkPressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungSilvia SalomonT +423 236 73 07Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100891603