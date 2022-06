Vom 21. bis 23. Juni 2022 fand die embedded world 2022 statt, das alljährliche große Treffen der Embedded-Branche. Thundercomm, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Lösungen für das IoT, hat seine neuesten Technologien, Produkte und Lösungen für das Edge-Computing auf dieser namhaften Messe vorgestellt. Von den präsentierten Produkten und Lösungen hat die EB6 Edge AI Box, deren Multi-Objektverfolgung vorgeführt wurde, aufgrund ihrer herausragenden Leistung und dem breiten Spektrum von Anwendungsszenarien die meiste Aufmerksamkeit erzielt.

Im Zuge der rasanten Entwicklung von Technologien wie 5G, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge ist das Edge Computing zum neuen Motor der digitalen Wirtschaft geworden. Die zunehmenden Anwendungsszenarien und riesigen Datenmengen mit Blick auf das Edge erfordern eine immer höhere Edge-Rechenleistung. Die EB6 Edge AI Box von Thundercomm ist dafür prädestiniert. Basierend auf dem neuesten Qualcomm QRB5165 SoC und Qualcomm Beschleuniger Cloud AI 100, denselben Prozessoren, die auch die Plattform Qualcomm Robotics RB6 und die Qualcomm Vision Intelligence Platform antreiben, punktet die EB6 Edge AI Box mit einer stärkeren Rechenleistung von 70 bis 200 TOPS. Damit ist sie fähig, eine große Datenmenge bei einer begrenzten systematischen Verzögerung zu verarbeiten und mühelos die ständig steigenden Anforderungen an die Rechenleistung in Szenarien wie Sicherheit und Überwachung, intelligente Fabriken, intelligente Lagerhäuser, intelligente Städte und V2X sowie die auf dieser Veranstaltung vorgestellte Multi-Objektverfolgung zu erfüllen.

EB6 zur Multi-Objektverfolgung ist eine innovative Lösung, die Personen mit mehreren Kameras lokalisiert und trackt. Sie vereint verschiedene Algorithmen wie Personenerkennung, Multi-Objektverfolgung und Positionsprojektion und ermöglicht die Positionierung und die Trajektorie von Personen aus der Mehrkamera-Perspektive. Die Lösung EB6 zur Multi-Objektverfolgung liefert Informationen über den Standort und die Trajektorie von Personen aus einer einheitlichen Kartenperspektive und kann für das autorisierte Bereichs-Management und die Überwachung elektronischer Zäune, für Statistiken über Personenströme in Einkaufszentren und das Verfolgen von Kundenpräferenzen sowie die Sicherheitsüberwachung in Banken, Schulen, Fabriken usw. eingesetzt werden. Im Vergleich zu Technologien wie ReID ist die Lösung EB6 zur Multi-Objektverfolgung robuster und kann Probleme, die durch Veränderungen der Kleidung und der Körperhaltung von Fußgängern verursacht werden, wirksam umgehen.

"Der Edge-Computing-Markt birgt ein riesiges Potenzial", sagte Hiro Cai, CEO von Thundercomm. "Thundercomm engagiert sich seit Jahren in diesem Markt und mithilfe unseres strategischen Partners Qualcomm Technologies, Inc. haben wir starke Leistungen erzielt. Die EB6 Edge AI Box ist eine davon. Dieses neue Mitglied der Edge-Produktmatrix von Thundercomm wird Industrien mehr Informationen an die Hand geben und weitere innovative Anwendungen im Edge-Bereich unterstützen."

"Die Edge-KI-Verarbeitung ermöglicht es, dass große Datenmengen effizienter und praktischer erfasst und analysiert werden können und wird eine Reihe neuer intelligenter Anwendungsfälle erschließen, die leistungsfähigere Industrielösungen im Edge-Bereich erfordern. Wir sind stolz, dass wir bei der EB6 Edge AI Box mit Thundercomm zusammengearbeitet haben, um weitere Anwendungsfälle beschleunigt zu realisieren und Innovation und Transformation in verschiedenen Branchen voranzubringen", sagte Sebastiano Di Filippo, Senior Director, Business Development, Qualcomm Europe, Inc.

Thundercomm befasst sich schon seit vielen Jahren mit Edge Computing und hat eine vollständige Produktmatrix wie die Edge AI Box der EBX-Reihe, OSware.edge, IoT Harbor, ModelFarm, Algorithmen und durchgängige Lösungen entwickelt, die von Geräten, Edge und Cloud bis hin zu Anwendungen reichen und die vielfältigen Anforderungen weltweiter Kunden, die Lösungen für verschiedene Edge-Computing-Szenarien benötigen, vollständig erfüllen können.

Über Thundercomm

Thundercomm mit Hauptsitz in San Diego ist ein Joint Venture zwischen ThunderSoft und Qualcomm (Guizhou) Investment Co., Ltd. Thundercomm wurde gegründet, um die Innovation im Internet der Dinge und der Automobilindustrie dadurch zu beschleunigen, dass Komplettlösungen angeboten werden, die von Qualcomm Technologies unterstützt werden. Thundercomm ist aufgrund seiner Fähigkeiten bei Betriebssystemen wie Android, Linux und weiteren, das von ThunderSoft übernommene Portfolio an Auslandssoftware und On-Device-KI-Technologien sowie sein weltweites Vertriebs- und Supportnetzwerk ein wertvoller und zuverlässiger Partner für globale Kunden, die hochwertige Produkte der nächsten Generation entwickeln und die Zeit bis zur Vermarktung verkürzen wollen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thundercomm.com

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Qualcomm QRB5165, Qualcomm Cloud AI Card, Qualcomm Robotics RB6 und Qualcomm Vision Intelligence Platform sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

