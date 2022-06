Die Geldwertstabilität ist die wichtigste Aufgabe der Europäischen Zentralbank (EZB). Viele Jahre blieben wir in Europa vor Geldentwertung verschont. Bereits in den Jahren vor der Finanzkrise im Jahr 2008 hatte die EZB die Inflation im Griff - und auch in den Krisenjahren danach. Obwohl sie ihre Bilanz massiv aufgebläht und unentwegt Geld in die Märkte gepumpt hatte, blieb der Euro über die Jahre stabil. Doch mit jeder neuen Maßnahme, um die Kapitalmärkte, den Euro, aber auch Staaten zu stützen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...