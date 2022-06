DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Mercedes-Benz ernennt Asienexperten Paul Gao zum Strategiechef

Mercedes-Benz hat die neu geschaffene Funktion des Chief Strategy Officer besetzt. Paul Gao, zuletzt als Senior Partner bei McKinsey & Company in Hongkong tätig, wird die Stelle übernehmen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Gao verfüge über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie, wo er chinesische und globale Klienten betreute. "Mit seinem internationalen Profil wird er künftig alle Aspekte der Mercedes-Benz Strategie steuern", so der Konzern.

BMW baut ab 2025 neue E-Antriebe in Steyr - 1 Mrd EUR Investition

BMW will ab 2025 im österreichischen Werk in Steyr die E-Antriebe der nächsten Generation entwickeln und produzieren. Dafür will der Münchener Autohersteller laut Mitteilung bis 2030 rund 1 Milliarde Euro investieren, davon rund 710 Millionen Euro in der Produktion. "Seit über 40 Jahren entwickelt und fertigt dieses Werk Verbrennungsmotoren für unsere Marken BMW und Mini", sagte Milan Nedeljkovic, bei BMW Vorstand für Produktion.

VDA senkt Prognose für den weltweiten Autoabsatz

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat seine Absatzprognose für alle großen Märkte der Welt für das laufende Jahr gesenkt. "In allen Regionen geht es derzeit nach unten", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der Zeitung Welt am Sonntag. "Für den Weltmarkt sind wir bisher von einem Wachstum von plus 1 Prozent ausgegangen, das haben wir nun auf Minus 1 reduziert."

Stellantis beteiligt sich an Lithium-Unternehmen Vulcan Energy

Stellantis treibt den Ausbau seiner Wertschöpfungskette für seine Batterieproduktion voran. Wie der Autokonzern mitteilte, steigt er mit 50 Millionen Euro bei dem Lithium-Unternehmen Vulcan Energy ein und wird zweitgrößter Aktionär. Außerdem haben die Unternehmen ihre Abnahmevereinbarung auf 10 Jahre verlängert.

ANALYSE/Ferrari will bei Porsche abkupfern und SUVs bauen

Ferrari verfolgt einige große Pläne, die bis zum Ende des Jahrzehnts reichen. Wenn das gelingt, sollte auch die Aktie zulegen, meint RBC-Analyst Tom Narayan. Er erwartet, dass Ferrari bis 2030 jährlich 20.000 Fahrzeuge herstellen will. Das ist so gut wie nichts im Kontext des globalen Automobilmarktes - rund 80 Millionen Autos werden jedes Jahr weltweit verkauft - aber für die Italiener sind 20.000 eine Menge.

Tesla-Werke in Grünheide und Texas verbrennen laut Musk Milliarden

Die neuen Tesla-Werke in Grünheide und Texas verlieren laut Konzernchef Elon Musk Milliarden. Er nannte sie in einem Interview "gigantische Geldverbrennungsanlagen". Unterbrechungen der Lieferketten und Schwierigkeiten bei der Batterieherstellung hinderten den Elektroautohersteller daran, die Produktion zu erhöhen. "Unsere größte Sorge ist, wie wir die Werke in Betrieb halten, damit wir die Leute bezahlen können und nicht bankrottgehen", sagte Musk.

Musk will Stellenabbau bei Tesla in nächsten drei Monaten umsetzen

Tesla-Chef Elon Musk will den Abbau von 10 Prozent der Stellen bei dem Elektroauto-Pionier in etwa innerhalb der nächsten drei Monate umsetzen. In seiner Rede auf dem Qatar Economic Forum von Bloomberg gab Musk zusätzliche Informationen zu seinem Memo von Anfang des Monats, in dem er sagte, dass das Unternehmen überbesetzt sei und einige Mitarbeiter entlassen werden würden. "Wir sind auf der Gehaltsseite sehr schnell gewachsen", sagte Musk nun in einem Interview auf dem Forum.

Ford Europe baut nächste E-Auto-Generation in Valencia

Ford Europe will die nächste Elektrofahrzeuggeneration in seinem Werk im spanischen Valencia bauen, während die Zukunft des Werks in saarländischen Saarlouis ungewiss ist. Nach Angaben der IG Metall soll der Standort "scheibchenweise abgewickelt werden". Die Gewerkschaft kritisierte einen "unwürdigen und brutalen Bieterwettbewerb" zwischen den Standorten in Valencia und Saarlouis und rief zum Kampf für Standort- und Beschäftigungssicherung auf.

Toyota Motor senkt Produktionsplan für Juli um 50.000 Fahrzeuge

Toyota rechnet damit, im Juli etwa 50.000 Fahrzeuge weniger zu produzieren als ursprünglich geplant. Wie der japanische Autohersteller mitteilte, hängt dies zusammen mit den Auswirkungen eines Covid-19-Ausbruchs bei einem seiner Zulieferer, aufgrund dessen der Konzern entschieden hat, die Produktionsunterbrechung in mehreren Werken und Produktionslinien zu verlängern.

