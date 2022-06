NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Fedex sind am Freitag in einem erholten Marktumfeld besonders deutlich angesprungen nach einem starken Quartalsbericht. Für positiven Gesprächsstoff sorgte der Logistiker vor allem mit einem überraschend guten Geschäftsausblick, der den Aktien ein siebenprozentiges Plus bescherte. Sie erreichten den höchsten Stand seit Februar und setzen sich deutlich ab von der 200-Tage-Durchschnittslinie.

Auch wenn Lieferkettenprobleme sowie höhere Kosten der Branche zuletzt zu schaffen machen, erwirtschaftete der Konzern im jüngsten Geschäftsquartal deutlich mehr Umsatz und auch der Betriebsgewinn stieg. Die Erlöse des Post-Konkurrenten legten gegenüber dem Vorjahreswert um acht Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar zu. Der Betriebsgewinn stieg nicht zuletzt dank höherer Paketpreise um rund sieben Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar.

Eine neue Strategie und ein vorteilhafter Ausblick auf das Jahr 2023 seien eine Mixtur, die bei der Aktie für Aufwärtspotenzial spreche, schrieb Analyst Thomas Wadewitz von der UBS in einer Studie. Fedex geht 2023 von Gewinn je Aktie im Bereich von 22,50 bis 24,50 US-Dollar aus. Am Markt hieß es, selbst am unteren Ende sei die Spanne über den Erwartungen. Dies sei Wind in den Segeln für den neuen Konzernchef Raj Subramaniam.

Nicht alle Analysten waren aber vollkommen überzeugt von den Aussagen. Investoren dürften es infrage stellen, ob der Logistiker das Volumen im Geschäftsjahr 2023 angesichts des wirtschaftlichen Umfelds steigern kann, gab sich Analyst Brandon Oglenski von der britischen Barclays-Bank skeptisch. Unter neuer Führung und mit dem Engagement von Aktionären glaubt er aber an eine positive Wende bei der Profitabilität.

Beim US-Konkurrenten United Parcel Service sorgten die Nachrichten für reduzierten Rückenwind, seine Papiere legten am Freitag in New York um knapp 2,5 Prozent zu. Die Aktien des hiesigen Wettbewerbers Deutsche Post legten im späten Frankfurter Handel auch um 2,8 Prozent zu./tih/jsl/mis