Der Supreme Court hat das historische "Roe v. Wade"-Urteil aufgehoben. Der Oberste Gerichtshof der USA macht damit den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze frei - bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen Bundesstaaten.Washington - Der Supreme Court hat das historische «Roe v. Wade»-Urteil aufgehoben. Der Oberste Gerichtshof der USA macht damit den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze frei - bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen Bundesstaaten. Seit fast fünf Jahrzehnten galt in den USA ein landesweites Recht auf Abtreibung - nun hat das Oberste Gericht dies verworfen. Sechs der neun Richter am Supreme...

