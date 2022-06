Valneva hat von der Europäische Kommission die Marktzulassung für den COVID-19-Ganzvirusimpfstoff VLA2001 erhalten. Der Impfstoff ist für die Erstimpfung bei Menschen im Alter von 18 bis 50 Jahren in Europa zugelassen. Mit dieser Zulassung ist VLA2001 der erste COVID-19-Impfstoff, der in Europa eine Standard-Marktzulassung erhält. Die Marktzulassung gilt für alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie für Island, Liechtenstein und Norwegen. CEO Thomas Lingelbach: "Wir freuen uns sehr, dass die Europäische Kommission die vollständige Zulassung für VLA2001 erteilt hat, den einzigen inaktivierten COVID-19-Ganzvirusimpfstoff, der in Europa verfügbar ist. Einmal mehr haben wir bewiesen, dass Valneva über das Know-how ...

