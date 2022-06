PUMA hat New Tokyo betreten, die virtuelle Stadt, in der 10KTF zu Hause ist. Der Shop ist für sein Streetwear-Angebot bekannt und gehört Wagmi-san, einem digitalen Künstler, dessen Kollektionen und NFT-Community die globale Sportmarke kürzlich willkommen hießen.

Die Nachricht über die Partnerschaft wurde gestern Abend auf einer von 10KTF organisierten Veranstaltung in New York bekannt gegeben. Die Veranstaltung war eine von vielen, die während der NFT.NYC-Woche stattfanden, einer Messe, die von Experten der Kryptoindustrie, Händlern und anderen Web3-Begeisterten besucht wird. Die offizielle Ankündigung bestätigt die wochenlangen Spekulationen, die folgten, nachdem PUMA ein Video getwittert hatte, in dem die Neuauflage eines klassischen Sneakers vorgestellt wurde. In dem Video ist ein Bild mit dem Logo des Shops und Wagmi-san vor seinem Ladengeschäft zu sehen. Auch wenn es noch so versteckt war, wurde der subtile Hinweis schnell entdeckt und sorgte für Diskussionen über seine Bedeutung für 10KTF-Sammler.

"PUMA schätzt die extrem engagierte und leidenschaftliche Community, die Wagmi-san aufgebaut hat", sagt Adam Petrick, Chief Brand Officer bei PUMA. "Wir freuen uns, 10KTF beizutreten und das digitale Erlebnis um eine physische Ebene zu erweitern."

Wagmi-san hat bereits früher seine Ambitionen angedeutet, physische Waren über das Metaverse hinaus anzubieten.

"Dank des Aufstiegs unserer 10KTF-Community und der gleichgesinnten Designer bei PUMA geht ein lang gehegter Traum von mir in Erfüllung. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, unser handwerkliches Können und unsere Geschichten in die physische Welt zu bringen und eine neue Ära für New Tokyo einzuläuten", sagte er.

Im Moment umfasst New Tokyo die Sammler von 10KTF sowie 16 weitere NFT-Communities. Dazu gehören die Gutter Cat Gang und die Cool Cats, die ebenfalls eine Partnerschaft mit PUMA eingegangen sind, da die Sportmarke sich zunehmend im Web3-Bereich engagiert.

Weitere Einzelheiten zu dem Projekt werden im Sommer veröffentlicht.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

10KTF wurde im September 2021 gegründet und ist im Metaverse als führender Hersteller und von digitalen Accessoires auf Bestellung bekannt. Der Shop von 10KTF befindet sich in New Tokyo und wird von Wagmi-san betrieben, einem renommierten Kunsthandwerker, der für ausgewählte Parent NFT-Projekte digital Collectibles 1:1 herstellt. 10KTF ist ein Produkt von WENEW Labs.

Gudrun Cämmerer, PUMA

gudrun.caemmerer@puma.com

press@wenewlabs.xyz