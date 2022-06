Der Leitindex gewinnt 3,54 Prozent auf 10'823,12 Punkte.Zürich - Zum Wochenschluss ist es am Schweizer Aktienmarkt deutlich aufwärts gegangen. Nach einem bereits freundlichen Auftakt zog der Leitindex SMI im Verlauf weiter an und gewann vor allem nach einer positiven Eröffnung der US-Börsen weiter an Schwung. Der US-Aktienmarkt setzte seine im späten Vortageshandel eingeschlagene Erholung am Freitag fort, weil Börsianer es für denkbar halten...

