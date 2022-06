Berlin (ots) -In Lubmin könnte noch in diesem Jahr ein schwimmendes LNG-Terminal entstehen. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir ab dem 1. Dezember LNG über Lubmin nach Deutschland bringen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende des mittelständischen Unternehmens "Deutsche Regas", Stephan Knabe, dem Berliner Tagesspiegel (Samstagsausgabe). Demnach sind die privatwirtschaftlichen Pläne des Potsdamer Unternehmers weit fortgeschritten. "Wir haben das Schiff, wir haben das LNG und wir sind uns mit dem Hafen einig", sagte Knabe, der mit einer jährlichen Umschlagemenge von 4,5 Milliarden Kubikmeter Flüssigerdgas rechnet. Auf die Hilfe der Bundesregierung sei man nicht angewiesen.Alle Informationen finden Sie in der Samstagsausgabe des Tagesspiegel und Online unter:https://www.tagesspiegel.de/politik/4-5-milliarden-kubikmeter-gas-pro-jahr-unternehmer-wollen-noch-in-diesem-jahr-lng-terminal-in-lubmin-fertigstellen/28454416.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5257280