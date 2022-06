Es war ein Bild, das um die Welt ging. Und mit ihm die alles entscheidende Frage: Ist das Kleid Weiß und Gold oder Blau und Schwarz? "Dressgate" beschäftigte die Menschen rund um den Globus und jeder hatte eine andere Antwort parat. Doch das Meme war viel mehr als nur ein Zeitvertreib. Es war das Jahr 2015, als das Foto eines Kleides viral ging und die Menschen weltweit ins Grübeln brachte. Allein der Hashtag TheDress erschien in unglaublichen 11.000 Tweets pro Minute. The Washington Post beschrieb es als "das Drama, das den Planeten teilte". Treffender hätte man es vermutlich auch nicht formulieren können, denn während die eine Fraktion ein Kleid sah, das in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...