HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3066 Kapitalmarkt-Aussteigerin Alexandra Baldessarini betreibt gemeinsam mit ihrem Partner Mario Krainz die Alum Team- Trainings- und Beratungs GmbH, siehe www.dogtraining.at . Ziel ist es u.a. das Wissen über gute Hundeausbildung so weit wie möglich zu verbreiten. Dies bei Hundehalter:innen und bei Hundetrainer:innen, als Coach, als Trainer, als Ausbilder und als Unterstützer. Im Podcast habe ich mich mit Alex(andra) vor allem über den Hundesport unterhalten, da gibt es ja extrem viele Facetten und Bewerbe. Weiters natürlich über Sport mit Hunden; etwas, das wir alle in den Alltag einbeziehen können. Und letztendlich geht es auch um die Pläne der beiden. Und die gehen in Richtung eigener Podcast ....

