Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex legte in der letzten Woche in EUR um +2,9% zu. Der S&P 500 stieg in EUR um +4,0%, der Stoxx 600 gab leicht nach. Er fiel um -0,1%. Der Nikkei hingegen fiel in EUR um -2,7%. Ebenfalls schwächer notierte der globale Emerging Market Index (in EUR: -0,8%). Das Sentiment der Investoren verbesserte sich kurzfristig durch den Rückgang des Ölpreises und auch der Renditen von US-Staatsanleihen. In der Folge ist auch die Volatilität des S&P 500 moderat gesunken. Die aktuelle Erholung des Aktienmarktes dürfte vorerst nur vorübergehender Natur sein. Die Unsicherheiten über die weitere Tendenz der Gewinne hat durch eine steigende Anzahl negativer Überraschungen der globalen Wirtschaftsdaten nämlich zugenommen. Die ...

