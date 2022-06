1.000 Kilometer mit einem Elektroauto an einem Tag? Dass das 2022 kein Problem mehr ist, hat im Juni die ED 1000 unter Beweis gestellt. Wir haben mit dem Volvo C40 an dem "Elektromobilitäts-Marathon" teilgenommen. Schon seit vielen Jahren ist es problemlos möglich, auch längere Strecken von weit über 700 Kilometern mit dem Elektroauto zurückzulegen - und dennoch hält sich das Gerücht, dass die Elektromobilität nicht für die Langstrecke geeignet sei, hartnäckig. Da sachliche Argumente in den entsprechenden Diskussionen - online wie offline - meist nicht weiterhelfen, sind Taten gefragt. Aus ...

