Bonn (ots) -phoenix berichtet ausführlich aus und über das G7-Treffen in ElmauDer Bonner Politiksender berichtet von Sonntag, 26. Juni bis zum Abschluss des G7-Gipfels am Dienstag, 28. Juni 2022 ausführlich über die Ereignisse des Spitzentreffens auf Schloss Elmau. Am Sonntag, melden sich die phoenix Reporter Marlon Amoyal und Michael Krons aus Bayern und zeigen in der ersten Sondersendung von 12.00-14.45 Uhr den Auftakt des G7-Gipfels live. Sie beobachten das Gipfelgeschehen sowie die Demonstrationen und Proteste der NGOs und berichten am Montag, 26. Juni und Dienstag, 28. Juni in allen aktuellen phoenix-Sendungen live über die Ereignisse und Entwicklungen. Bis zu den Abschluss Pressekonferenzen, die bei phoenix live zu sehen sind, wird an allen drei Gipfeltagen immer wieder live nach Elmau geschalten, um das Geschehen unmittelbar abzubilden. Am Dienstagabend zieht die phoenix runde um 22.15 Uhr eine Bilanz, Anke Plättner diskutiert mit ihren Gästen die Ergebnisse und Fragen, die der G7-Gipfel in Elmau aufwirft.Die Highlights des G7-Treffens sind zeitnah auf dem phoenix YouTube -Kanal und in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5257515