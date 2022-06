Der Krypto-Crash ist mal wieder eingeschlagen wie eine Bombe. Zum Glück nicht nur in den Depots der Krypto-Käufer, sondern auch auf dem Grafikkartenmarkt. Die Preise für Grafikkarten sind in den vergangenen Monaten stark gesunken. Letztes Jahr war man noch froh, überhaupt irgendein Modell in absehbarer Zeit geliefert zu bekommen. Egal zu welchem Preis. Nach dem Krypto-Crash ist das Schürfen von Kryptomünzen in vielen Fällen weniger attraktiv. Pech für die Krypto-Schürfer, Glück für die eigentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...