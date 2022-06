Wichtige Punkte Die Versicherungsbranche ist widerstandsfähiger, als der Markt ihr zugesteht. Nicht jeder Rohstofftitel hat an der jüngsten inflationsbedingten Rallye teilgenommen. Ein alter, kultiger Autohersteller findet neues Leben in der Elektrofahrzeug-Arena, auch wenn die meisten Investoren das noch nicht sehen. In einem wackeligen wirtschaftlichen Umfeld gelten Dividendenaktien als sichere Häfen. Das liegt daran, dass Einkommen (Cashflow) wertvoller wird, wenn es wenig Wachstumsaussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...