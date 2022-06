Weingarten (ots) -Leichte Lockerungen ermöglichen wieder Messen als auch andere Veranstaltungen vor Ort. Dennoch ist die Krise nicht überstanden und innerhalb einer Messe erreicht man bei weitem nicht mehr die gleiche Anzahl an potentiellen Kunden.Unsere Kunden berichten uns, dass sie in Zukunft neben Messen weiterhin verstärkt auf den Kauf von Firmenadressen setzen werden. Durch Home-Office und die zwangsweise beschleunigte Digitalisierung vieler Zielgruppen habe sich auch das Verhalten verändert wie Marketingmaßnahmen konsumiert werden.Nach wie vor bleibt Address-Base die erste Wahl, wenn es um Firmenadressen geht. Durch jahrelange Expertise im Bereich der Datengewinnung und Verarbeitung ermöglichen die gut gepflegten Adressen eine erstklassige Qualität. Besonders in Corona-Zeiten, stellte sich der Adresskauf als hervorragende Alternative zur persönlichen Kundengewinnung heraus. Obwohl Adressen kaufen für zahlreiche Unternehmer Neuland war, werden viele auch in Zukunft Datenpakete erwerben.Achtung vor schwarzen SchafenDurch die angezogene Nachfrage an Firmendaten kamen viele neue Adresshändler auf den Markt für die Qualität, DSGVO und Service ein Fremdwort sind. Diese Anbieter werben oft mit Preisen von 5-6 Cent pro Adresse. Ein weiteres Merkmal stellt hier das Alter des Unternehmens dar. Unternehmen sollten nur Adressen bei Listbrokern kaufen die schon länger als 5 Jahre am Markt sind. Im Zweifel hilft auch der Blick in Richtung DDV und zu prüfen ob der Adresshändler ein ordentliches Mitglied ist.Kostengünstige Adressen mit großer ReichweiteAus über 7 Millionen Adressen aus Deutschland, Österreich und Schweiz sowie rund 4.500 Branchen, haben unsere Kunden die Möglichkeit Adressdatensätze individuell zusammenstellen zu lassen oder vorgefertigte Pakete aus dem Online-Shop unter https://www.address-base.de/ zu bestellen. Durch das gute Preis-Leistungsverhältnis, die unkomplizierte Abwicklung und die große Reichweite, wird der Adresshandel auch in Zukunft eine gute Möglichkeit sein, neue Kunden zu generieren.Pressekontakt:Address-Base GmbH & Co. KGRobert HoppeEttishofer Straße 10c88250 WeingartenTelefon: +49 751 56 84 97 77Telefax: +49 751 56 84 97 99EMail: presse@address-base.deWebsite: www.address-base.deE-Mail: presse@address-base.deInternet: https://www.address-base.deOriginal-Content von: Address-Base GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116040/5257740