Im Rahmen des Kinderfilmfestes auf dem Filmfest München ist der "KiKA Award 2021" (KiKA/ZDF/ARD) am Sonntag, 26. Juni 2022, mit dem WEISSEN ELEFANTEN 2022 als "Beste TV-Show" ausgezeichnet worden. Der Preis wurde bereits zum 20. Mal für herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche vergeben. Das Preisgeld von insgesamt 11.000 Euro wurde durch die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten zur Verfügung gestellt.Welche cleveren Ideen könnten die Weichen in eine bessere Zukunft stellen? Welche innovativen Projekte stehen für ein gesundes Miteinander und soziale Kompetenz? Und welche kreativen Ansätze machen unseren Alltag einfacher? Mit dem "KiKA Award 2021" (KiKA/ZDF/ARD) ehrten KiKA, ZDF und ARD im November 2021 zum zweiten Mal den besonderen Einsatz von Kindern und Jugendlichen, die mit Tatendrang und Vorbildfunktion ein Ausrufezeichen setzen."Informativ und inspirierend animiert die 'Award-Show' zu einer aktiven Mitgestaltung, ganz nach dem Motto: Mit neuen Ideen in eine gemeinsame Zukunft", so die Begründung der Jury.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb. Das Buch wurde von Dieter Ochs geschrieben und von Regisseur Michael Maier umgesetzt. Redaktionell verantwortlich sind Ricarda Kudernatsch und Matthias Huff (KiKA), Corinna Loos und Gordana Großmann (ZDF) sowie Anja Hagemeier und Anke Sperl (rbb). Der "KiKA Award 2022" wird im November erneut in Erfurt verliehen.