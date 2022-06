München (ots) -Die von Bavaria Entertainment produzierte Liveshow "KiKA Award 2021" ist mit dem Kindermedienpreis "Der Weiße Elefant" im Bereich TV-Shows ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Sonntagmorgen im Rahmen des Kinderfilmfests beim Filmfest München statt. Mit dem "Weißen Elefanten" werden herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet.Die Auszeichnungen wurden im Audimax der HFF München übergeben. Durch die Preisverleihung führten die Moderator*innen Vanessa Meisinger und Ben Blümel. Den "Weißen Elefanten" für den "KiKA Award 2021" nahm Executive Producerin Andrea Partscht entgegen. In der Jury-Begründung heißt es: "Der 'KiKA Award' setzt ein Zeichen für eine kinderfreundlichere Gesellschaft und die Stärkung von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Informativ und inspirierend animiert die Award-Show zu einer aktiven Mitgestaltung, ganz nach dem Motto: Mit neuen Ideen in eine gemeinsame Zukunft!"Alessandro Nasini, Geschäftsführer von Bavaria Entertainment: "Das beeindruckende Engagement vieler Kinder und Jugendlicher - sei es im Umgang mit der Natur oder mit digitalen Medien - verdient die größtmögliche Bühne. Die Kinder zeigen, dass sie selbst Vorbilder sein können - wir danken dem KIKA, der ARD und dem ZDF für das Vertrauen und freuen uns, dieses wichtige Show-Event zu produzieren!"Andrea Partscht, Executive Producerin: "Wir sind bei der Produktion mit viel Herzblut dabei, um eine Show voller Emotionen zu schaffen: Sei es mit nervenaufreibenden Voting-Countdowns oder mitreißenden Musik-Acts. Mit dem 'KiKA Award' wird der beispielhafte Einsatz von Kindern und Jugendlichen hervorgehoben und gleichzeitig die Zuschauerinnen und Zuschauer der Fernsehshow motiviert, sich selbst zu engagieren - ein großartiger Beitrag auf dem Weg zu einer hoffnungsvollen Zukunft! Wir danken der Jury für diesen tollen Preis!"Der Kindermedienpreis "Weißer Elefant" ist mit insgesamt 11.000 Euro dotiert und wird durch die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten zur Verfügung gestellt. Unterstützt wird der Preis mit Sondermitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales und dem FFF Bayern. Weitere Förderer sind die BLM, ScanlineVFX, die LfA Förderbank Bayern, SUPER RTL, Bavaria Film, Sat.1 Bayern, Games Bavaria Munich, das Kinderfilmfest und das Filmfest München.Der "KiKA Award 2021" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb. Andrea Partscht ist Executive Producerin, Sebastian Limprecht Senior Producer und Nico Wörmann Producer. Verantwortliche Redakteur*innen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch, Marko Thielemann und Dr. Matthias Huff. Für das ZDF zeichnen Dorothee Herrmann und für die ARD Anja Hagemeier (rbb) verantwortlich.Pressekontakt:Dr. Sebastian FeußUnternehmenssprecher+49 89/6499-3900sebastian.feuss@bavaria-film.deOriginal-Content von: Bavaria Entertainment, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127734/5257893