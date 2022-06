Garmisch-Partenkirchen - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet, dass von dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau ein "ganz klares Signal der Geschlossenheit" ausgehen wird. "Alle G7-Staaten sind besorgt über die Krisen, die wir gegenwärtig zu bewältigen haben", sagte er am Sonntag nach der ersten Arbeitssitzung.



Der Kanzler nannte sinkende Wachstumsraten, steigende Inflation, Rohstoffknappheit und Störungen der Lieferketten. "Das sind alles keine kleinen Herausforderungen, vor denen wir stehen." Deshalb müsse man auch gemeinsam Verantwortung tragen. Bei der ersten Arbeitssitzung sei es zunächst um die Weltwirtschaft gegangen.



In der zweiten Sitzung werde es dann um Investitionen in die globale Infrastruktur gehen. Insgesamt sind bei dem dreitägigen Treffen sieben Arbeitssitzungen geplant.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de