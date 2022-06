Garmisch-Partenkirchen - Die Demonstrationen gegen den G7-Gipfel haben am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen zunächst weniger Teilnehmer als erwartet angezogen. Bei einem Demozug durch die Innenstadt liefen Polizeiangaben zufolge zunächst etwa 800 Personen mit.



Im Vorfeld waren bis zu 3.000 Demonstranten erwartet worden. Der Demo-Start hatte sich am Sonntag etwas verzögert, begleitet wurde der Zug von zahlreichen Sicherheitskräften. Zunächst verlief die Demo bis auf einige Auflagenverstöße sowie das vereinzelte Zünden von Pyrotechnik friedlich. Das G7-Treffen hatte am Sonntagmittag begonnen.



Es soll bis Dienstag dauern. Der Tagungsort auf Schloss Elmau ist weiträumig abgeriegelt, sodass die Spitzenpolitiker von den Demos wohl nichts mitbekommen werden. Voraussichtlich werden etwa 18.000 Polizisten im Rahmen des Gipfels im Einsatz sein.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de