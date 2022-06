Was für eine Woche - Build Your Dreams glänzte mit einem kräftigen Anstieg. Denn im Wochenvergleich beträgt das Plus rund 5,49 Prozent. Der Titel schloss zwei der drei Sitzungen mit Gewinnen. Am Dienstag verzeichnete Build Your Dreams dabei den höchsten Tagesgewinn der Woche mit einem Plus von 3,20 Prozent. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund drei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs ...

