London (ots/PRNewswire) -Crowther soll die weitere Entwicklung des Finanzteams fördern und das geschäftliche Wachstum voranbringenColt Data Centre Services (https://www.coltdatacentres.net/) (DCS), ein führender Anbieter von Rechenzentrenlösungen im Hyperscale- und Großunternehmensbereich, hat heute die Bestellung von David Crowther (https://www.linkedin.com/in/david-crowther-4ba960a/?originalSubdomain=uk) zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben. Crowther wird für die Leitung und Weiterentwicklung des Finanzteams von Colt DCS verantwortlich sein, um die ehrgeizigen Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen und diese in Einklang zu bringen.Crowther bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzpositionen mit und war zuvor als CFO bei der TelecityGroup und zuletzt bei Chime Communications (https://www.chimegroup.com/) tätig. Bei der TelecityGroup war er für die finanziellen Aspekte des Börsengangs und des anschließenden Verkaufs des Unternehmens an Equinix verantwortlich."Ich freue mich sehr, in dieser Zeit des immensen Wachstum zu Colt DCS zu stoßen und die ehrgeizigen Expansionspläne des Unternehmens zu unterstützen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Finanzteam ein integraler Bestandteil der weiteren Steigerung der Reputation von Colt DCS und der Verpflichtung zu nachhaltigem Wachstum und Rentabilität ist."Crowthers Rolle als CFO wird sich auf mehrere Schlüsselaspekte konzentrieren, , darunter die Steigerung der finanziellen Leistung durch Konzentration auf Projektrenditen und Rentabilität, die Verbesserung der Unternehmensführung durch weiterhin starke Kontrollmechanismen, die aber zusätzlich auch geschäftsfördernd strukturiert werden, und die Weiterentwicklung der Finanzabteilung im Einklang mit den Wachstumsanforderungen des Unternehmens, um zu gewährleisten, dass die nahtlose Integration mit den anderen Schlüsselabteilungen bei Colt DCS erhalten bleibt und diese unterstützt werden.Zu Crowthers Aufgaben wird es zudem gehören, Colt DCS bei der Messung der ESG-Investitionen zu unterstützen, die das Unternehmen gegenwärtig tätigt, um sein Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2030 zu erreichen."Unser Geschäft ist in den letzten 5-6 Jahren exponentiell gewachsen, und Colt DCS ist zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber am Markt für Hyperscale-Rechenzentren aufgestiegen. David und die Fülle der Erfahrungen, die er angesichts seines Hintergrunds mitbringt, sind ein Beweis dafür, welch hochkarätige Fachkräfte unser Unternehmen für sich gewinnen kann", erklärte Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS. "Crowther wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere ehrgeizigen Expansionspläne voranzubringen, und unser Unternehmen als den zuverlässigsten, nachhaltigsten und kundenorientiertesten Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren in der Branche zu positionieren."Über Colt DCSColt Data Centre Services zeichnet sich durch echten Service und operative Spitzenleistungen bei der nachhaltigen Planung, dem Bau, der Inbetriebnahme und dem laufenden Betrieb von Hyperscale-Rechenzentren in Europa und der APAC-Region aus. Wir bieten Rechenzentren-Lösungen für Kunden aus dem Hyperscale- und Großunternehmenssegment in 14 hochmodernen, carrier-neutralen Rechenzentren in acht Städten.Unsere Hyperscale- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden freie Hand bei der effektiven Planung ihres geschäftlichen Wachstums, da sie die Gewissheit haben, dass ihre Strategie in Sachen Rechenzentren für die Anforderungen der Zukunft gerüstet ist.Wir haben mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und arbeiten jeden Tag daran, unsere Vision, der zuverlässigste und kundenorientierteste Betreiber von Rechenzentren am Markt zu sein, Wirklichkeit werden zu lassen. Umweltbewusstsein steht im Zentrum unseres gesamten Handelns, weil wir wissen, dass wir so das Richtige für unseren Planeten tun. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Auswirkungen auf die Umwelt weltweit zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu einem zentralen strategischen Faktor zu machen. Im Rahmen unserer Bemühungen um Nachhaltigkeit haben wir uns gemeinsam mit unserem Schwesterunternehmen das Ziel gesetzt, bis 2030 Netto-Null-Emissionen in unserem eigenen Betrieb zu erreichen.