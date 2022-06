Nicht teuer und umweltfreundlich zeigen Versuche in Frankreich, Italien, Griechenland und Algerien, dass die Anwendung von Zucker an Bäumen die Wicklerpopulationen bei Äpfeln um bis zu 60% verringert. Eine akzeptable Methode der Schädlingskontrolle für Bioobsterzeuger, berichtet Apple & Pear Australia Ltd. Bildquelle: Shutterstock.com Die australische Vereinigung APAL...

Den vollständigen Artikel lesen ...