Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Drei der weltweit wichtigsten Notenbanken (FED, BoE, SNB) haben in der letzten Woche ihre Leitzinsen erhöht und gezeigt, dass sie die Wende in ihrer Geldpolitik eingeleitet bzw. fortgesetzt haben, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Jetzt richte sich der Fokus der Finanzmärkte auf die EZB. Auch hier werde eine Wende erwartet, doch würden es kleine und zögerliche Zinserhöhungen werden oder gleich ein großer Schritt? Auch in der Eurozone liege die Inflationsrate wie in den USA bei rund 8%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...