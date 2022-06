Weilheim (ots) -hjh OFFICE, Deutschlands größter Anbieter von Bürostühlen,feiert im eigenen Online-Shop buerostuhl24.com ab dem27. Juni bis zum 11. Juli 2022 die SHOPPING DAYS.Während der Aktionswochen findet der Kunde oder die Kundin eine große Auswahl an reduzierten Artikeln im Shop. Da heißt es, Shopping-Deal sichern und bis zu 200 Euro sparen!Ob Design-Bürostühle, Chefsessel, XXL-Bürostühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Gaming-Stühle oder auch Home-Office Schreibtische - hier kann der potenzielle Kunde in jeder Preislage sein individuelles Schnäppchen finden.Neben der exklusiven Eigenmarke hjh OFFICE zeichnet sich das Sortiment durch weitere Top-Marken wie aeris, Topstar, Rovo und Floortex aus.Besonderes Augenmerk wird bei den Sortimentsmarken auf hohe Ergonomie und Sitzkomfort gelegt.Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz trägt zur gesunden Haltung bei und verhindert somit Rücken- bzw. Nackenschmerzen. Den funktionalen Bürostuhl, den passenden Home-Office Schreibtisch sowie eine Auswahl an Zubehör kann man innerhalb der SHOPPING DAYS bei buerostuhl24.com zum Vorteilspreis erwerben.Viele Artikel bieten eine große Farbauswahl, so dass die Büroeinrichtung entsprechend der Firmenfarbe gewählt werden kann oder als auffälliger Blickfang z.B. im Home-Office zur Geltung kommt.Neben der Optik überzeugen die HJH Büromöbel durch hohen Komfort und beste Qualität.Alle sofort verfügbaren Artikel werden innerhalb von 24 Stunden geliefert.Der Versand ist kostenlos.Jeder, der beim Möbelkauf lieber auf Nummer sicher geht, kann seinen Bürostuhl Zuhause unter den eigenen Arbeitsplatzbedingungen30 Tage lang gratis testen.Eine Fachberatung durch den mehrsprachigen Kundenservice und nicht zuletzt eine Garantie von bis zu vier Jahren sorgt auch nach dem Kauf für zufriedene Kunden und Kundinnen.http://www.buerostuhl24.comÜber die hjh OFFICE GmbH:Die hjh OFFICE GmbH ist Deutschlands Marktführer im Bereich Bürostühle.Über 100.000 Bürostühle können ab Lager europaweit sofort und kostenlos versendet werden.Unter mehr als 400 verschiedenen Modellen im Onlineshop buerostuhl24.com findet sich der ideale ergonomische Bürostuhl für jeden Nutzer, für jeden Einsatzbereich und für jedes Budget.Das Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter am Standort Weilheim in Oberbayern. Der Vertrieb der Bürostühle und Büromöbel erfolgt über den Online-Shop buerostuhl24.com und 10 weitere, eigene Online-Shops in ganz West-Europa.Pressekontakt:hjh Office GmbHChristoph-Selhamer-Str. 2D - 82363 Weilheimservice@buerostuhl24.com0881 92452110www.buerostuhl24.comOriginal-Content von: HJH Office GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161789/5258019