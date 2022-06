Die vergangene Handelswoche ist am deutschen Aktienmarkt versöhnlich zu Ende gegangen. Eine Erholungsrally am Freitag reichte für den Dax immerhin noch zum Erreichen des Niveaus der Vorwoche. Aufgrund des kräftigen Rückenwinds der US-Börsen legte der Dax einen Schlussspurt hin und ging mit einem Plus von 205 Punkten (1,59%) bei 13.118 Zählern aus dem Handel. Der ...

