USD/CHF kostete am Montagmorgen 0,9571 nach 0,9586 vor dem Wochenende.Frankfurt - Die Kurse an den Devisenmärkten haben sich am Montag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0566 US-Dollar gehandelt und damit nur wenig höher als am Freitagabend. Auch der Franken veränderte sich zuletzt gegenüber den Hauptwährungen kaum. Das EUR/CHF-Paar notierte bei 1,0115 nach 1,0113 am Freitagabend, nachdem das Paar am Freitag während des Tages...

