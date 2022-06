Die Aktie der Deutschen Bank konnte vergangenen Freitag mit Plus 4,8 Prozent abschließen. Auf Wochensicht steht dennoch ein dickeres Minus. Schuld daran ist der heftige Absturz am Donnerstag. Zum Auftakt der neuen Woche besteht nun die Chance, dass es zu einem Rebound kommt.Mehr als zwölf Prozent crashte die Aktie am Donnerstag, denn die Angst vor einer Rezession hat deutlich zugenommen. Für die Deutsche Bank würde das zumindest einen Gewinneinbruch bedeuten. Denn die Risikovorsorge müsste deutlich ...

