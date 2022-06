Zuletzt hatte die BP-Aktie noch kräftig korrigiert, was vor allem an der allgemein schlechten Stimmung an den Märkten sowie an den schwächelnden Ölpreisen lag. Doch nun haben dies zumindest am Freitag wieder merklich zugelegt. Zuletzt kostete Brent 113,13 US-Dollar. Das waren 3,08 Dollar mehr als am Vortag. WTI stieg um 3,33 Dollar auf 107,60 Dollar. Berichte über erneute Produktionsausfälle im nordafrikanischen Ölförderland Libyen stützten die Preise, schreibt Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...