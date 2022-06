Im MDAX ebenso wie im TecDAX gab es am Freitag nicht viele Verlierer. Aber in beiden Indizes führte die TeamViewer-Aktie diese kurze Liste mit großem Abstand an. Bedenkt man, wo die Aktie herkommt, könnte man solche Kurse als Schnäppchen ansehen, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...