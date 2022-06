NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Papiere von FMC um gleich zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" erhöht und das Kursziel von 53 auf 64 Euro nach oben geschraubt. Die Aktien des Dialysekonzerns böten mittlerweile ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Die negative Reaktion der Anleger auf ein jüngstes US-Urteil gegen den Konkurrenten Davita sei übertrieben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 13:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2022 / 19:01 / ET

DE0005785802