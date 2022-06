Das Instrument 4LG CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 28.06.2022

The instrument 4LG CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.06.2022 and ex capital adjustment on 28.06.2022



Das Instrument 0PX PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 27.06.2022

The instrument 0PX PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 27.06.2022



Das Instrument KO2 FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 28.06.2022

The instrument KO2 FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.06.2022 and ex capital adjustment on 28.06.2022



Das Instrument SPEA IT0005495657 SAIPEM EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 27.06.2022

The instrument SPEA IT0005495657 SAIPEM EQUITY is traded ex capital adjustment on 27.06.2022

