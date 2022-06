The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2022ISIN NameXS1627597955 KAISA GRP HLDG 17/22US05565QDF28 BP CAP.MKTS 2027US05565QDA31 BP CAP.MKTS 2025US05565QCP19 BP CAP.MKTS 14/24US05565QCD88 BP CAP.MKTS 13/23IT0005118838 INTESA SAN. 15-22 FLRXS1637162246 DH EUROPE FIN. 17/22 FLRUS05565QCS57 BP CAP.MKTS 14/24DE000A289LH1 INDUSTRIA ANL.20/22US912828ZX16 USA 20/22XS1640528854 SKIPTON BUILD. 17/22 MTNXS1640493372 NORDEA BK 17/22 MTNUS46513AGA25 ISRAEL 12/22US05565QDB14 BP CAP.MKTS 2026XS1637357846 INTL FIN. CORP. 17/22 MTNUS867224AD98 SUNCOR ENERG 20/25DE000WGZ7UQ4 DZ BANK IS.A803US912828XW50 US TREASURY 2022US912828XG01 US TREASURY 2022DE000A1E88P3 AAREAL BANK MTN.HPF.S.113DE000DZ1J6D6 DZ BANK IS.A376US05565QCJ58 BP CAP.MKTS 13/23XS1080343277 SGSP (AU) ASS. 14/22 MTNFR0013266343 GECINA 17-22 FLR MTNDE000DK0EWE0 DEKA HPF MTN R2088DE000A0E4657 MAIN CAPITAL FD. 05/UND.BE6279151508 SOLAR CHEST 15/22DE000A2LQSS1 KRED.F.WIED.19/22 MTNDE000A0G18M4 MAIN CAPITAL FD.II06/UND.XS0038174156 EL. FRANCE 92/22XS1651205152 WELLS FARGO 17/22 MTNCH0349882289 SZU 17-22CH0285509359 IMPLENIA 15-22 CVDE000NWB13U1 NRW.BANK IS.13UUS37045XBX30 GM FINANCIAL 17/22 FLR