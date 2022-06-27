DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FIREFINCH LTD N9F AU0000114522 BAW/UFN
Resumption Message of 08:17h can be ignored.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FIREFINCH LTD N9F AU0000114522 BAW/UFN
Resumption Message of 08:17h can be ignored.
FIREFINCH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de