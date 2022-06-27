BERENBERG STARTET BIG TECHNOLOGIES MIT 'BUY' - ZIEL 320 PENCECITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 121 (137) EUR - 'BUYGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,50 (7,30) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 138 (162) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 5,10 (5) EUR - 'BUY'HSBC HEBT HERMES AUF 'BUY' - ZIEL 1350 EURHSBC HEBT MONCLER AUF 'BUY' - ZIEL 53 EURJEFFERIES HEBT FAURECIA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 28 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 56 (61) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHINDLER AUF 192 (225) CHF - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 400 (435) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT MERLIN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 12 (12,75) EURMORGAN STANLEY SENKT RANDSTAD AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-W.) - ZIEL 49 (69,50)EURRBC SENKT GO-AHEAD GROUP AUF 'SECTOR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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