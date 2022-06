Mit einem kräftigen Anstieg begeht Moderna den heutigen Handelstag. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund drei Prozent. Damit müssen für eine Wertpapier nun 136,54 EUR hingeblättert werden. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Moderna-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund drei Prozent für neue Monatshochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 141,14 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...