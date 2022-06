NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide für den Fall einer Gas-Rationierung in Deutschland und der EU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Sollte die Produktion im Chemiesektor in Deutschland deshalb um 20 Prozent sinken und in den anderen EU-Staaten um 10 Prozent, könnte dies die operativen Ergebnisse des Sektors (Ebitda) für 2023 um etwa 12 Prozent beeinträchtigen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Gasekonzern Air Liquide zählt er aber zu den Konzernen, die in gewisser Hinsicht Priorität bei der Gasversorgung genießen dürften./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 00:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 02:52 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

