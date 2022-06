Shanghai (ots/PRNewswire) -Maimo, das internationale Unternehmen für intelligente tragbare Produkte, das von der Firma 70mai gegründet wurde, stellte die neue Smartwatch Maimo Watch R vor.Die Watch R ist eine stylische und gut designte Smartwatch mit 6 einzigartigen Farben, mehr als 100 kreativen Zifferblättern und leistungsstarken Fitness- und Gesundheits-Tracking-Funktionen, die dem Nutzer ein modisches und fortschrittliches Smart-Wear-Erlebnis bietet.Mode & Ergonomisches Design:Erhältlich in 3 Uhrenfarben: Schwarz, Elfenbein, Marineblau zusammen mit zusätzlichen 3 auffälligen Armbandfarben: Kürbis, Olive und Kornblume - die Watch R passt zu jeder Persönlichkeit und jedem Stil von Mode- und Fitnessnutzern.Die Edelstahloberfläche sorgt für ein glänzendes und hochwertiges Aussehen und ist zudem widerstandsfähiger gegen Kratzer. Das PA+GF-Gehäuse auf der Rückseite besteht aus biobasiertem Kunststoff, der mit Polyamiden und Glasfasern gefüllt ist, um die Kratzfestigkeit und die antiallergische Leistung zu verbessern.Mit innovativem ergonomischem Design in einem schlanken und leichten Uhrengehäuse sorgt die Watch R für optimalen Komfort, egal wie jemand seine Hand bewegt.Personalisierte FunktionenDie Benutzer können die Zifferblätter mit über 100 Optionen anpassen und sogar ihr eigenes Foto als Zifferblatt festlegen.Der KI-Assistent von MaiDay merkt sich die Gewohnheiten des Nutzers und priorisiert die benötigten Funktionen; er lernt besser, wenn er getragen wird.Starke Fitness- und Gesundheitsfunktionen:Mit 116 Sportmodi mit automatischer Trainingserkennung (gilt für bestimmte Modi), 5-ATM-Wasserbeständigkeit und integriertem GPS (GPS-Version) ermöglicht die Watch R ein fortschrittliches und präzises Smart-Wearing-Erlebnis.Es könnte als Gesundheitsmonitor mit Herzfrequenz- und Stressüberwachung dienen. Die Smartwatch kann sogar den SpO2-Wert überwachen, während der Träger schläft. Mit der Erinnerung an die Wasseraufnahme und der Erinnerung an die Gesundheit von Frauen bleibt es jeden Tag in Kontakt, sowohl im Herzen als auch im Kopf.Andere praktische Funktionen:Sobald sie mit der Maimo Fit-App verbunden sind, können Nutzer ihr Telefon anpingen und Telefonkameras oder Musik fernsteuern.Mit einer Ladung könnte die Watch R 12 Tage lang funktionieren. Und dank der Synchronisierung von Benachrichtigungen und Kalendern werden keine Ereignisse mehr verpasst.Preisgestaltung & VerfügbarkeitErhältlich ab 27. Juni bei AliExpress: https://s.click.aliexpress.com/e/_oC4SxDF für 48.99$ & 58.99$Über MaimoMaimo konzentriert sich auf intelligente, tragbare Produkte und wurde vom Xiaomi Ökosystem-Unternehmen 70mai gegründet. Wir sind inspiriert, intelligente Wearables zu entwickeln, die sich besser in das Leben der Menschen einfügen, sowohl auf funktionaler als auch auf emotionaler Ebene.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842197/image_5014023_28860209.jpgPressekontakt:yangtingting@70mai.comOriginal-Content von: Maimo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158057/5258096