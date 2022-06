DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Covestro AG / Aktienrückkauf

Covestro AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.06.2022 / 09:35

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 2. Tranche - Abschlussmeldung Im Zeitraum vom 20. Juni 2022 bis einschließlich 23. Juni 2022 wurde eine Anzahl von 195.239 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der Covestro AG erworben, deren Beginn mit Bekanntmachung vom 10. Mai 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 10. Mai 2022 mitgeteilt wurde. Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betrugen: Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumen gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 20.06.2022 57.554 35,1425 21.06.2022 35.227 36,3172 22.06.2022 53.970 34,6233 23.06.2022 48.488 33,4343 Mit dem 23. Juni 2022 wurde die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms der Covestro AG abgeschlossen. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen der zweiten Tranche dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 10. Mai 2022 bis einschließlich 23. Juni 2022 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 1.874.166 Aktien. Der durchschnittlich gezahlte Kaufpreis an der Börse betrug € 39,9737. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von € 74.917.387,45 (ohne Erwerbskosten) zurückgekauft. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen der bisherigen zwei Tranchen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 21. März 2022 bis einschließlich 23. Juni 2022 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 3.479.956 Aktien. Dies entspricht 1,8% des Grundkapitals. Der Erwerb der Aktien der Covestro AG erfolgte durch eine von Covestro AG beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite von Covestro AG unter www.covestro.com/de/investors veröffentlicht. Leverkusen, 27.Juni 2022

