Der Leitindex gewinnt um 09.15 Uhr 0,61 Prozent auf 10'889,04 Punkte hinzu.Zürich - Die jüngste Hausse am Schweizer Aktienmarkt hält zu Beginn der neuen Woche an. Am Freitag hatte der SMI mit einem Plus von rund 3,5 Prozent die stärkste Performance seit anfangs März gezeigt und damit auch die Woche klar im positiven Bereich abgeschlossen. Im Markt war vor allem von Schnäppchenjägern die Rede, die auf den tiefen Niveaus wieder gekauft hätten. Noch immer steht der SMI...

