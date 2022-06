Zalando-Calls mit 73% Chance bei Kurserholung auf 30 Euro

Mit der Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) ging es im vergangenen Jahr steil nach unten. Verzeichnete die Aktie noch am 7.7.21 bei 105,90 Euro ein Allzeithoch, so war sie am 24.6.22 zeitweise um 80 Prozent tiefer bei 20,94 Euro zu bekommen und unterschritt somit sogar ihren Emissionspreis von 21,50 Euro aus dem Jahr 2014. Allerdings beschloss die Aktie diesen Handelstag bei 25,14 Euro. Die Senkung der Jahresprognose für das laufende Jahr löste den Kursrückgang in der vergangenen Woche aus.

Obwohl die Experten von Goldman Sachs in einer neuen Analyse wegen der Gewinnwarnung ihr Kursziel von 65 auf 40 Euro reduziert hatten, bekräftigten sie ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Risikobereite Anleger, die der nunmehr als stark unterbewertet eingeschätzten Zalando-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder eine Kurserholung auf 30 Euro zutrauen, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 27 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 27 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD7F4W0, Bewertungstag 16.9.22, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 26,00 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro quotiert.

Kann sich die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat auf 30 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,70 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,70 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK2AAQ3, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 26,00 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,83 Euro (+73 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,416 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,416 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG3WXF3, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 26,00 Euro mit 0,68 - 0,69 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 30 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,05 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de