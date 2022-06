Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - name change of sub-funds

The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 29 June 2022. ISIN: DK0016188733 ------------------------------------------------------------ Name: Nykredit Invest Balance Defensiv ------------------------------------------------------------ New name: Nykredit Invest Balance Defensiv KL ------------------------------------------------------------ Short name: NBIDE ------------------------------------------------------------ New short name: NBIDEKL ------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 39149 ------------------------------------------------------------ ISIN: DK0016188816 ----------------------------------------------------------- Name: Nykredit Invest Balance Moderat ----------------------------------------------------------- New name: Nykredit Invest Balance Moderat KL ----------------------------------------------------------- Short name: NBIMO ----------------------------------------------------------- New short name: NBIMOKL ----------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 39148 ----------------------------------------------------------- ISIN: DK0060441749 ------------------------------------------------------------ Name: Nykredit Invest Balance Offensiv ------------------------------------------------------------ New name: Nykredit Invest Balance Offensiv KL ------------------------------------------------------------ Short name: NBIOF ------------------------------------------------------------ New short name: NBIOFKL ------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 105969 ------------------------------------------------------------ For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66