Köln (ots) -CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen befinden sich auf der Schlussgeraden ihrer Koalitionsverhandlungen. Ende des Monats soll der Koalitionsvertrag unter Dach und Fach sein, geplant ist, dass zwei Parteitage das Verhandlungsergebnis am letzten Juni-Wochenende absegnen. Am Dienstag, den 28. Juni, folgt dann die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag, so der Fahrplan. Die Wahl von Hendrik Wüst (CDU), dem bisherigen und mutmaßlich künftigen Regierungschef, steht für diesen Tag um 14:00 Uhr auf der Tagesordnung des Parlaments. Damit bekäme Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal in der Landesgeschichte eine schwarz-grüne Regierung, etwa sechs Wochen nach der Landtagswahl vom 15. Mai. Das WDR Fernsehen überträgt die Wahl live aus dem Parlament in Düsseldorf. Die Wahl ist auch im Livestream und bei WDR Event zu verfolgen.Moderation: Siham El-MaimouniRedaktion: Nicolas VordonarakisKommentator: Jochen Trum