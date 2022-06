Berlin (ots) -FootyStats (https://footystats.org/de/) ist die weltweit größte Online-Plattform für Fußballstatistiken mit über einer Millionen Besuchern pro Monat. Sie deckt Daten aus über 1.500 Fußballligen auf der ganzen Welt ab, darunter die Premier League, die Bundesliga und die UEFA Champions League.Nun veröffentlicht die Online-Plattform eine deutschsprachige Version (https://footystats.org/de/).Die Plattform bietet umfassende Daten für Fußballspielvorhersagen. Sie zeigt Statistiken pro Team, pro Liga und sogar Kopf-an-Kopf-Vergleiche. Außerdem können Benutzer Daten wie erwartete Tore, durchschnittliche Tore, Eckbälle und das Timing der Tore kostenlos einsehen.Durch die Berechnung und Generierung von über 300 Spieldaten wird garantiert, dass die Mannschaftsstatistiken, Form und Ligaplatzierungen genau und aktuell sind. Im Vergleich zu anderen Datenplattformen wird nach Ende des Spiels die Statistik innerhalb von 10 Minuten direkt aktualisiert.Derzeit stellt FootyStats wichtige Fußballstatistiken in CSV-Formularen bereit und plant, in den kommenden Monaten eine API (im JSON/XML Format) einzuführen. Schuss- und Ballbesitz Daten werden später ebenfalls verfügbar sein.FootyStats wird in mehreren Sprachen angeboten: Englisch, Schwedisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch, Koreanisch, Japanisch und jetzt auch Deutsch.Damit Benutzer bequem und einfach von überall aus auf dem Laufenden bleiben, hat FootyStats ihre App im App Store und bei Google Play zur Verfügung gestellt.Weitere Infos unter: https://footystats.org/de/Pressekontakt:Für Presse- und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: Frederike Heselhaus, E: frederike@filmsunited.co, T: +49 (0)1573 0955146 (auch per WhatsApp).Original-Content von: FootyStats, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163955/5258178